Cómo hacer tortitas caseras y saludables: la receta súper fácil y deliciosa que vas a querer preparar cada fin de semana

Son realmente populares en EE.UU y cada vez cuentan con mayor éxito en nuestro país. No podemos negar que las series y películas norteamericanas tienen gran culpa de ello, como sucede con otros postres como el chocolate con nubes. Nos referimos, cómo no, a las tortitas o pancakes. ¿Quién no las ha probado alguna vez e incluso ha querido prepararlas en casa? Hace tiempo que han logrado convertirse en un indispensable en desayunos o meriendas, basta con echar un vistazo a la carta de múltiples restaurantes y bares de España. Son tiernas, esponjosas y cuentan con toque perfecto de dulzor para que resulte atractivo sin ser empalagoso.