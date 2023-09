Tres ideas de cenas que, además de sanas, son súper fáciles de hacer

Probablemente recuerdes con añoranza esas maravillosas comidas de tu madre, el mimo con el que preparaba cada uno de sus guisos... Ahora, siendo sinceros, en lo que a cocinar se refiere, tú no has sacado sus dotes o, al menos, no tienes tiempo de ponerlas en práctica. Y es que, las nuevas generaciones llevamos un ritmo de vida bastante incompatible con las recetas que requieran más de 20 minutos de preparación. Vivimos con el aceleador pisado y, parar unos instantes, por mucho que nos lo propongamos, es complicado. El problema es que, este ‘mood’ frenético nos hace caer, en ocasiones, en la tentación de la comida basura, precisamente, porque es rápida. Si es tu caso, más vale que tomes nota porque aquí te vamos a detallar cómo preparar tres cenas que, además de prepararse en un santiamén, son saludables de la mano de Inés, de @hoycomemossano.