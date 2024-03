Atentos a esta influencer y a sus cinco trucos sencillos y prácticos para hacernos la vida más fácil en la cocina

El segundo truco seguro que ya lo has visto en alguna ocasión pero no por eso deja de ser interesante. Si la crema proteica que usamos se queda demasiado dura en el bote en el que viene, Delicious Martha nos propone un truco muy práctico: lo metemos unos segundos en el microondas y el resultado será una crema más líquida y manejable. De hecho, si queremos untarla sobre una tostada de pan, por ejemplo, será más fácil y no tan incómoda que como cuando se queda pegada al cristal.