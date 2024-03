Cenas sanas y fáciles en el microondas: tres recetas rápidas y muy ricas

No te olvides que la cena perfecta en el marco de una dieta saludable depende mucho de lo que hayamos comido a lo largo del día y de nuestra actividad física. Pero de lo que no cabe duda es que debe ser ligera (pero no escasa), completa (pero sin caer en excesos) para cubrir las horas de sueño, y digestiva, para facilitar el descanso. De esta forma, en menos de 10 minutos podremos disfrutar de un pescado al vapor con verduritas o de un salteado de pollo y verduras, por poner solo algunos ejemplos. Tanto si te inicias en la cocina con un microondas, como si ya la habías probado, estas tres recetas sanas y muy rápidas nos permitirán tener la cena lista en pocos minutos y con un resultado delicioso.