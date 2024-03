Apunta esta receta fácil y ligera para cenar y no irte hinchada a la cama

De ahí que encontrar una receta fresca y rápida sea la mejor opción para lograr una cena que, no solo nos sacie, sino que nos permita irnos a la cama sin esa molesta sensación de hinchazón y que puede alterar incluso nuestro sueño. La buena noticia es que hemos descubierto que los rollitos de lechuga con relleno de pollo y aguacate son una maravillosa mezcla entre lo práctico y lo delicioso. Una receta que combina la suavidad del aguacate, la jugosidad del pollo y la frescura de la lechuga, creando un plato lleno de sabor y textura. Así que no lo dejes más y apunta bien todo lo que necesitas para que esta semana cenar sea un placer, no solo para la mente, sino también para el cuerpo. Y, sobre todo, para esas noches en las que cocinar mucho no entra en nuestros planes.