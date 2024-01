Los trucos más sencillos para organizar nuestra nevera y aprovechar mucho mejor el espacio

Seguro que más de una vez has llegado a casa con las bolsas llenas de alimentos y te has agobiado porque no te caben en la nevera. Huevos, embutidos, congelados o yogures... todos necesitan su espacio para que, llegado el momento, los podamos encontrar y manejar sin problema. Y es que, mantener una nevera organizada es esencial no solo para conservar mejor los alimentos, sino también para optimizar el espacio y facilitar la preparación de comidas.