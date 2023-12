Los mejores trucos para mantener tu armario siempre ordenado (sea del tamaño que sea)

Si el minimalismo en las compras no va contigo y tienes, básicamente, más ropa que armario, es probable que tengas más de un problema a la hora de estructurarlo. Y es que, si estás en esta situación, lo más seguro es que encontrar tu camisa favorita, no te resulte nada fácil. Así que, llegados a este punto, parece que sólo hay dos opciones: o lo liberas (lo que supone deshacerte de parte de tus prendas) o lo reorganizas. Y, para este último punto, no hace falta que te posea el espíritu de Marie Kondo, basta con que sigas algunos consejos. Así que, toma nota porque estos son los mejores trucos para mantener tu armario siempre ordenado.