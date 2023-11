Trucazo para mantener tu colección de bolsos ordenada y a la vista en el armario

Tenemos el armario hasta arriba de ropa, al extremo de ya no saber ni qué hay en su interior. Tratamos de poner un mínimo orden, pero es realmente en el cambio de armario cuando organizaremos el espacio por completo de forma efectiva. Y no solo llevaremos este cambio de armario para hacer limpieza, deshacernos de las prendas que no utilizamos y ordenar mejor el espacio, es que la nueva distribución puede ayudar a tener visualmente todo más limpio, de forma más práctica, a que nos ayude a ver todo su interior de un vistazo y, lo más importante, que gracias a ese orden aumente el espacio.