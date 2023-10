El trucazo de las expertas para mantener los zapatos ordenados: aumenta el espacio y es práctico

Aunque reconocemos que nuestro armario actual es un caos, es verdad que la zona del zapatero es mucho peor. Tener infinidad de zapatos, con sus diferentes formas y alturas no ayuda a que se mantenga un orden lógico, a no ser que tengas un vestidor muy bien planificado para ello. No es nuestro caso y, por mucho que lo hemos intentado en diferentes ocasiones, parece realmente complicado encontrar un orden para nuestros zapatos, y mucho más si queremos aprovechar el máximo espacio disponible.