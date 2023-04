Cómo mantener el orden sin perder la cabeza a lo Marie Kondo

"Mi casa está desordenada. He renunciado a eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo importante para mí es disfrutar del tiempo que paso con mis hijos en casa", aseguró Marie Kondo en unas declaraciones que revolucionaron internet. Muchas personas se sintieron aliviadas cuando la gurú del orden japonesa claudicó, y el que el término del 2022 haya sido goblin mode, un fenómeno que apuesta por un comportamiento "descaradamente autoindulgente, perezoso, desaliñado o codicioso, normalmente de una forma que rechaza las normas o expectativas sociales", fue la señal definitiva de que el yugo del orden agobia y frustra a muchos… Especialmente, a las madres, por cierto. De hecho, ¿es posible ser madre y tenerlo todo ordenado? La autora de ‘Limpieza, orden y felicidad’ responde: “No diría tanto como que Marie Kondo se ha rendido, sino que está en su proceso de vida en el que evolucionar, y ella ahora mismo cree que en este momento es más importante dedicarle un poquito más de tiempo a sus hijas y no tener todo perfectamente ordenado, impoluto y perfecto. Sobre todo, hay que disfrutar y vivir las cosas porque la casa es infinita. Siempre hay que cocinar, siempre cosas que se usan… Sin embargo, lo que es importante tener claro es que es el orden el que está a nuestro servicio, no nosotros al servicio del orden”, asegura. “El orden está ahí para facilitarnos la vida, no para complicarnos más. Hay que pararse a pensar bien y el que es desordenado tiene que intentar acercarse un poquito a ser más ordenado, a tener localizadas las cosas que usa, cuidar la ropa y favorecer que esté a la vista… Se trata de disfrutar del orden y no de que me esclavice, porque si no, tampoco me dejará disfrutar de las cosas cosas”.