El trucazo para que quepa el doble de ropa y aumente el espacio en el armario

Si tienes un armario pequeño y mucha ropa, sabrás de lo que hablamos. Cada nueva temporada hacemos el cambio de armario y nos encontramos con el mismo problema. La ropa no cabe o queda muy apretada. Esto, con el tiempo, lo único que va a provocar es un desorden incontrolable y, por lo tanto, esa sensación de no encontrar nada y no saber qué ponerse.