Rápido y fácil: este producto milagroso dejará tu horno como nuevo en una sola pasada

Aunque cada vez que cocinas algo en el horno lo dejas reluciente, cada cierto tiempo debes hacer una limpieza en profundidad para eliminar la grasa que se puede llegar a acumular hasta en los rincones más difíciles. Y no, no necesitas de fórmulas maestras ni varios productos para llevar a cabo la limpieza del horno. Tan solo necesitas un único producto, lo encontrarás en Mercadona y no solo hará magia en tu horno.