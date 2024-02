Punta de la esponja en la lavadora, la tendencia que copia más gente a la hora de lavar la ropa

Cuando la lavadora no funciona en casa, nos sentimos perdidos. Pensar que antes prescindíamos de ella nos parece increíble. El bicarbonato de sodio no sólo hará que tu colada esté más limpia y huela mejor, sino que también alargará la vida de tu electrodoméstico. Tenemos que mantenerlo "sano" para que nuestra ropa esté lo mejor posible. Si no funciona correctamente, tu ropa sufrirá, y no solo estará sucia y maloliente, sino que también se estropeará. Así que no dejes para más tarde la limpieza de tu lavadora. No es necesario utilizar productos químicos de ningún tipo. Basta con utilizar el trío de ingredientes que hemos enumerado al menos una vez al mes. Pensamos que por ser un electrodoméstico con agua y detergente se limpia solo. En realidad, no es así. La cal contenida en el agua tiende a acumularse en sus mecanismos y acaba causando daños importantes a tu electrodoméstico. Algunas personas utilizan productos muy potentes cuya composición química es potencialmente dañina para tu ropa y tu piel. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu lavadora limpia y desinfectada sin destruirla? En realidad, hay más de un método útil para mantener limpia la lavadora y, por tanto, la ropa. Pero los que te proponemos son ecológicos, es decir, protegen el medio ambiente. Utilizan ingredientes biodegradables, lo que no es poco teniendo en cuenta hasta qué punto estamos destruyendo poco a poco nuestro planeta.