¿Qué pasa con las mascotas cuando te separas?

Sandrine Nataf-Otsmane, autora de ‘Tu perro y tú. Educación positiva y cómplice’, señala que muy a menudo, el perro de la ex pareja es fuente de conflicto, chantaje emocional y por eso, en ocasiones, termina incluso por ser abandonado en un refugio. “Basta ver las estadísticas de los motivos del abandono, pues el principal es el divorcio. A veces, uno de los dos se queda con el animal, pero éste puede ser rechazado durante la creación de una nueva pareja. Es una familia mixta humano-animal, con todos los pros y los contras. He podido observar que muy a menudo, el animal estaba en manos de la mujer que tiene la custodia de los niños. ¿Podríamos hablar de una carga mental adicional que recae una vez más sobre la mujer? De hecho, la salida del perro, por ejemplo, es una carga más en la planificación diaria que deberá tenerse en cuenta en un nuevo sistema y en una nueva organización. Un gato es menos agobiante, ya que no es necesario sacarlo. Sin embargo, durante ausencias de varios días, será necesario buscar un medio de custodia (servicio de pago). Algunas parejas, a veces, hacen arreglos para turnarse durante las vacaciones y pueden tener las llaves del nuevo piso de su ex pareja para ir a cuidar al gato. Por lo tanto, todas las situaciones y combinaciones son posibles según el lugar otorgado al ex cónyuge”, dice.