15 hoteles donde poder alojarte y disfrutar con tu mascota

Ubicado en un antiguo sanatorio en El Vendrell, en la Costa Daurada, celebra su reapertura el 29 de abril con un paquete especial para adelantarse al verano: Life is better by the beach. Dos noches de alojamiento con vistas al mar, desayuno buffet y cena para dos personas, acceso ilimitado al centro de fitness y al circuito de aguas en el Explore Spa, servicio de hamacas en el Beach Club y late check-out forman parte de esta oferta en la que por supuesto, tiene cabida tu perrito siempre y cuando pese menos de 11 kilos. Ideal para quienes quieran adelantarse al verano en 3,2,1…