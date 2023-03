El mundo del lujo se rinde a las mascotas: accesorios y bolsos para los peluditos de la casa

Entre los artículos que ofrecen en su catálogo encontramos diseños de temporada pensados para que nuestros perros no pasen frío ni se mojen con la lluvia, como por ejemplo chaquetas acolchadas, chubasqueros de colores, fulares, bandanas y sudaderas (para un look en clave 'comfy'), entre otros. Y, por supuesto, también encontramos todo tipo de accesorios y complementos como correas de piel, juguetes, estuches para llevar los comederos o incluso camitas. Te dejamos con algunos de nuestros accesorios de lujo para mascotas favoritos. No vas a poder resistirte.