Cómo influyen las mascotas en tus relaciones

Aunque las ventajas de tener mascotas son innumerables, existen muchas parejas en las que se genera un recelo ante la atención que una de las partes vuelca en ella. Adem asegura que este caso es especialmente corriente con perros, que pueden apegarse más a un dueño que a otro, algo que podría provocar tensiones en el hogar y crear disputas entre las personas. “Normalmente no es porque una persona esté celosa de la otra, sino porque este tipo de comportamiento de apego excesivo puede crear problemas y comportamientos no deseados cuando el dueño o los dueños preferidos no están presentes. Un perro que experimenta este tipo de ansiedad por separación puede emitir sonidos como lloriqueos o ladridos, puede sentarse ansiosamente junto a una ventana o puerta esperando a que vuelvan determinados miembros de la familia e incluso puede ser destructivo en el hogar, a pesar de la presencia de otras personas. Todo ello puede generar estrés para todos los implicados y, comprensiblemente, crear desarmonía en el hogar. En este tipo de circunstancias, siempre debe buscarse asistencia profesional para el comportamiento, de modo que todos puedan sentirse más tranquilos”, asegura.