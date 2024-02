Estos son los beneficios de caminar 30 minutos al día para nuestra salud

La falta de tiempo es la razón más habitual por la que dejamos de hacer cosas. Priorizamos nuestro trabajo, nuestro ocio y aquello que no cabe en la jornada lo dejamos fuera como si no fuese importante. Un ejemplo muy común es desechar la práctica de ejercicio porque no tenemos suficientes horas en el día. Y es que la frase 'no tengo tiempo para ir al gimnasio' es cada vez más recurrente por culpa de nuestro estilo de vida. Pero tranquilas porque la buena noticia es que la actividad física no tiene por qué ser tan complicada como, a priori, parece.