Los alimentos con vitamina C que debes tener en cuenta en tu dieta semanal (y no son solo las naranjas)

Por todos es sabido que la vitamina C es necesaria para el crecimiento, desarrollo y buen funcionamiento del organismo, en definitiva, es fundamental en los procesos fisiológicos humanos. "El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena; por este motivo es fundamental incorporar este micronutriente mediante la dieta", apunta la nutricionista Salena Sainz, de Naturae Nutrición, a la vez que apunta a que la vitamina C es un potente antioxidante. "Los antioxidantes son nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres, estos se producen por el tabaco, la radiación y otras formas de contaminación ambiental, y si se acumulan en nuestro organismo aceleran el envejecimiento, además se relacionan con patologías como cáncer o artritis".