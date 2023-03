Este es el sérum que combate los primeros signos del envejecimiento

En L’Oréal París son perfectamente consientes de lo que demandamos ahora las mujeres y por eso no dejan de investigar en busca del producto capaz de cumplir con nuestras expectativas. ¿Lo han logrado? Parece que así es. Con el nuevo Serum Revitalift Clinical 12% Vitamina C + E + Salicílico, formulado con una forma pura y estable de vitamina C prescrita por los dermatólogos, ahora en una alta concentración.