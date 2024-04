El look que vestirá Nebulossa en la final de Eurovisión 2024 (y que ha despertado críticas)

Pese al prestigio que rodea a Michael Costello, algunos eurofans han mostrado su contrariedad en redes por su elección para vestir a los representantes españoles. ¿El problema? Al parecer, desaprueban que el look de Nebulossa se haya encargado a un diseñador que no es español teniendo en cuenta que Malmö podría constituir un importante escaparate para nombres 'made in Spain'.