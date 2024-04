Nebulossa en Eurovisión: ¿en qué puesto les sitúan las predicciones?

El tema de Megara, '11:11' (sobre estas líneas) que navega por el retrorock, los agudos punk, los looks fucsia-siniestros y las guitarras aceleradas, no parece que correrá mejor suerte que Nebulossa. Incluso, los pronósticos no son nada alentadores y la destierran al último puesto de la lista de quinielas. ¿Algo positivo? Desde aquí, al cuarteto solo puede mejorar.