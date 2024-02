'Zorra' ya es el 5º single más vendido en España pero ¿cómo va en las quinielas de Eurovisión?

Sin embargo, las quinielas de Eurovisión World.com no son tan optimistas y de los 13 temas que irán a Malmö y que ya se conocen, la opción española figura en el 7º puesto (además, en la clasificación general, en la que también se encuentran los países que aún no han revelado a su candidato, ocupa la posición 20ª, con un 2% de posibilidades de ganar). Es aquí donde Ucrania, como ya pasó en 2022, encabeza las apuestas demostrando que, al menos, sigue siendo la favorita 'emocional' (¿tal vez no tanto la musical?). En aquella ocasión, por cierto, el país exsoviético logró hacerse con la victoria.