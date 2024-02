Ganó Nebulossa y nos encanta, pero esta otra actuación fue la mejor del Benidorm Fest 2024

La final del Benidorm Fest 2024 nos dejó brillos luminotécnicos fantasiosos, un abanico de géneros diversos (de los ecos urbanos de Almácor, cuya actuación con fallo técnico incluido provocó una revolución de abucheos descontentos, al flamenco de María Peláe), mensajes contundentes, himnos, nuevas palabras y coreografías veloces. Pero aunque, finalmente, fue el tema 'Zorra' de Nebulossa el ganador de la noche, y su puesta en escena unió al público en una corriente efervescente de coros y brincos (todos se sabían el estribillo más polémico y empoderado de la noche), fue otra la artista que más elogios recibió en las redes por su talento vocal y su fortaleza en el escenario. No nos referimos a ninguno de los ocho finalistas de la noche sino a Ruth Lorenzo, la flamante representante española de Eurovisión 2014, quien obtuvo entonces en el certamen musical un digno décimo puesto con el tema 'Dancing in the rain'.