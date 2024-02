Ser 'potaxie', 'guapofobia'... los términos que nos deja el Benidorm Fest 2024

Guapofobia es, ni más ni menos, que la aversión a gente guapa y de ella se quejó el candidato Jorge González, intérprete de 'Caliente'. Este ha asegurado que su tema es muy apreciado por los europeos pese a que el jurado de la semifinal del Benidorm Fest no le encumbraron. ""Esto nos representa, te guste o no, los europeos cuando vienen a España quieren ver esto", explicó en una entrevista sobre su canción fogosa. "Me tienen en el top de favoritos. Entonces, ¿cuál es el problema? Los españoles", aseguró. "A veces desde afuera puedes parecer un poco chulo, en cuanto te vistes un poco, que vas al gimnasio, que te maqueas un poco... creas cierto rechazo".