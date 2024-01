Nebulossa, el grupo 'favorito' del Benidorm Fest: "Es hora de que resignifiquemos la palabra ‘zorra"

Marc: Al final es una herramienta y la manera de empoderarse es la burla. En el momento en el que me haces sentir miedo con un insulto, tienes poder sobre mí. Yo reivindico que si somos zorras, y nos lo llaman, y tenemos buena onda y no tenemos ningún conflicto, no hay miedo y no hay poder. Hay que apropiarse de la palabra.