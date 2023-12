Así suenan las 16 canciones del Benidorm Fest 2024, en el que ya hay 3 favoritas

Una semana después de que se filtraran por error la lista de canciones que participarán en el Benidorm Fest 2024 y que, por tanto, aspiran a representar a España en Eurovisión, RTVE ha desvelado cómo suenan los temas participantes. Y sobre los que había cierta curiosidad: por ejemplo si el tema 'Remitente' que presentaba María Peláe, y cuyo título coincidía con el de uno de los incluidos en su último disco, 'Al baño María', era el mismo que este, ya que el festival tradicionalmente no aceptaba canciones que hubieran sido publicadas antes. O en qué idioma cantaría Sofía Coll su 'Here to stay' (Eurovisión exige que las canciones interpretadas estén en español o en una de las lenguas oficiales).