El 'zasca' de Bad Bunny a Shakira (y la respuesta genial de la colombiana)

"Mi Spotify factura más que un kiosko de lenta", "te lo dije, que me hacía `millo' [millonario] antes de los 30", "to' los premios tienen mi nombre", presume Bad Bunny en este tema en el que en un momento hace una clara referencia a una de las frases de Shakira más populares, la de su canción 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53': "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".