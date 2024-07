De Barcelona a Madrid: las vacaciones 'relax' de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en familia

"Siempre quiero que mis hijos pasen temporadas aquí en España para poder empaparse de la cultura española y practicar el idioma. Siempre me dicen que les encantan las tradiciones españolas, porque en Australia no hay tanta tradición", confesó Elsa Pataky el pasado mes de mayo, durante una visita a Madrid por trabajo. Además, en la entrevista que se le realizó para el pasado número de abril de la Revista Woman, la actriz confesaba echar de menos muchas cosas de España, entre ellas, la comida típica. No es de extrañar, entonces, que la actriz haya querido volver a su país natal para disfrutar de unos días de descanso.