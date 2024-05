Elsa Pataky revela su intensa rutina de ejercicios con 30 kilos

La actriz ha señalado que siempre ha sido "una persona muy sana" y que nunca ha fumado y no bebe mucho alcohol. Según ha indicado, se cuida mucho en cuanto a la alimentación y trata de mantener una dieta equilibrada. "Mis comidas son sanas", ha dicho, añadiendo que toma vitaminas y otros suplementos. Pataky ha subrayado la importancia de la hidratación y la limpieza de la piel, afirmando que "jamás me he acostado una noche sin limpiarme la cara".