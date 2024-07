5 pueblos de España para desconectar los datos del móvil y descansar de verdad

Está llegando el veranito y tú estás pensando ya en dónde ir de vacaciones. Y que sean unas buenas: unas para desconectar DE VERDAD. Vamos que no quieres ver stories de tus amigxs, compañerxs de trabajo o conocidxs en Ibiza, Menorca, Costa Brava, Grecia, Indonesia, etc. A ti lo que te apetece es irte a Mordor, un lugar donde no te encuentre ni Google Maps, dormir fresquito/a y poder estar a tu bola sin estar pendiente del postureo que acompaña a esta época del año. Y precisamente para eso, para no dar un palo al agua y recargar las pilas, los spaniards tenemos una solución perfecta: los pueblos de toda la vida de Dios. Ya sabes, esos que cuando eras pequeño te parecían estar en la otra punta del mundo.