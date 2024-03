El sorprendente encuentro entre la reina Letizia y este actor del que se declaró su fan

Fue el pasado mes de febrero, durante la entrega del Premio Princesa de Girona de Arte 2024 en Salamanca, cuando pudimos ver a la reina Letizia con una actitud cómplice con la protagonista de ese día y recibidora de este galardón, la actriz Vicky Luengo. Ella misma confesó tan solo unos días después que, "la Reina fue muy generosa y tuve una conversación muy bonita con ella hablando de cine, de la serie, me animó mucho y me dijo que tenía muchas ganas de ver esta serie”, haciendo referencia a la recién estrenada, 'Reina Roja'. Sin embargo, esta no fue el único rostro conocido de la industria con el que la reina Letizia mantuvo un encuentro, sino que hemos podido conocer que también estuvo conversando con el actor Mario Marzo. Y que, de hecho, se declaró su fan.