Dónde ver 'Reina Roja' y el motivo por el que Vicky Luengo estaba destinada a ser Antonia Scott

Y añade: "Entonces, un día le escribí a Juan y le dije 'Me están diciendo que soy este personaje tuyo. No sé quién es, Me lo voy a comprar'. Entonces me compré el libro, le escribí y le dije 'Hombre, realmente sería divertido'. Y me contestó y me dijo 'Te vas a reír, dame tu teléfono, te quiero proponer algo'. Y así fue, un poco, como si estuviera escrito en algún lugar".