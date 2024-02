La complicidad entre la reina Letizia y Vicky Luengo, galardonada con el Premio Princesa de Girona Arte 2024

La protagonista de series como 'Antidisturbios'- y su próximo estreno en Prime Video, 'Reina Roja'- se subió al escenario donde pronunció un emotivo discurso en el que no pudo evitar que le saltaran las lágrimas: “Me he emocionado porque pensaréis que por ser actriz estoy más que acostumbrada a recibir un premio, pero es que normalmente te lo dan por un trabajo en concreto, pero nunca por la manera de sentir el oficio. Estoy muy contenta porque cuando era muy pequeña mi madre me decía ‘tienes que ser como las otras actrices’ y yo le decía ‘mamá yo soy así, llegaré más lento, pero llegaré’. Estar aquí es muy bonito porque siento que lo he conseguido. Muchas gracias, es todo un honor recibir este premio”.