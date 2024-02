Después de su encuentro con la reina Letizia, Vicky Luengo anuncia en 'El Hormiguero' que se cambia de nombre

Sin ir más lejos, el pasado martes 20 de febrero, pudimos ver a Vicky Luengo en una actitud más que cómplice con la reina Letizia, quien se ha declarado fan incondicional de la actriz. El encuentro se producía con motivo del Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona, un galardón que la de Palma de Mallorca recibió emocionada en el escenario: “Me he emocionado porque pensaréis que por ser actriz estoy más que acostumbrada a recibir un premio, pero es que normalmente te lo dan por un trabajo en concreto, pero nunca por la manera de sentir el oficio. Estoy muy contenta porque cuando era muy pequeña mi madre me decía ‘tienes que ser como las otras actrices’ y yo le decía ‘mamá yo soy así, llegaré más lento, pero llegaré’. Estar aquí es muy bonito porque siento que lo he conseguido. Muchas gracias, es todo un honor recibir este premio”.