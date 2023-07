Un descuido de esta famosa actriz desvela que la reina Letizia tiene un Instagram secreto

Ante la insistencia de los periodistas, María Hervás siguió hablando. "Me dijo, sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado". A lo que la actriz añadió: "Yo le tengo una gran admiración personal a Letizia, más allá de que sea reina, gracias a la oportunidad de la Fundación Princesa de Girona de compartir una cena con ella y donde hablamos de algunos temas personales. Lo mio es una admiración de mujer a mujer, de ser humano a ser humano, es una tipa valiente, culta, preparada, súper interesada. Yo recuerdo, cuando la conocí, que lo sabía todo de mí, porque había hecho el ejercicio de informarse, porque sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse. Entonces, para mí Letizia es una mujer maravillosa porque, ya exenta o alejada del concepto monarquía, es ella la que me fascina y le deseo lo mejor".