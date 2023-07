El efecto mechas con canas de la reina Letizia

A muchas mujeres les preocupan sus primeras canas, ese momento en el que deben empezar a usar tintes y acudir con mayor asiduidad a la peluquería. También es cierto que, por no someter a su pelo a tintes agresivos, por dinero o por una cuestión de tiempo, han decidido dejárselas, lo que no significa que quieran un pelo sin brillo o con un color poco favorecedor. Disimular las canas desde la raíz es una tarea a la que muchas mujeres se enfrentan cada día, pero cada vez es más normal no camuflarlas, sino cuidarlas, controlarlas y potenciarlas. Están de moda y saber tratarlas nos puede ayudar a sacar un máximo partido a nuestro cabello.