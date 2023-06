Así fue el divertido y 'surrealista' encuentro entre la reina Letizia y la escritora Marta Bustos

Como se puede ver en él, tras el acto, Marta le ofreció a la reina Letizia un ejemplar de su libro. La esposa del rey Felipe lo cogió y le preguntó mientras lo abría: “¿Me lo has dedicado”. La joven respondió nerviosa y tímidamente: “No, porque no sabía si te vería pero...”. Fue entonces cuando la monarca le pidió que le escribiera unas palabras: “Me gustaría que me lo dedicaras. Si quieres y puedes”, dijo provocando las risas. La joven no dudó en aceptar su propuesta: “Por supuesto”.