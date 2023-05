La mujer que ha escrito un libro con los ojos (una historia de amor y ELA)

Para lograr comprenderla, sugiere un ejercicio de empatía: “Imagina estar tumbado y que no puedes mover ningún músculo de tu cuerpo, y quieres cambiar de postura, pero no puedes y pasa el tiempo, tampoco puedes llamar a nadie porque no puedes hablar y pasa el tiempo… Ahora imagina que estas en la misma posición y te pica un brazo, pero no puedes rascarte porque no te puedes mover, tampoco puedes decirle a alguien que te rasque porque no puedes hablar. Y pasa el tiempo. Esta es la angustia que padece un enfermo de ELA”.