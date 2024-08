Sara Carbonero y Nacho Taboada, ¿amor del pasado?: Los motivos que han causado la confusión ante la posible ruptura

Entonces, ¿la ruptura es real o no? Nos están poniendo difícil saber la verdad. Y es que hay algunos detalles que pueden dar a entender que no ha habido separación puesto que después de que saltara la bomba, ha habido interacción por parte de ambos en redes sociales, algo que se podría haber utilizado para evitar las especulaciones que –desde febrero se están llevando a cabo- o, por lo menos, no alimentarlas de más.