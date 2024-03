Oleada de mensajes de apoyo a Sara Carbonero tras su preocupante vídeo desde el hospital

Los ramos de flores inundan las habitaciones y traen la primavera a cada rincón gris. A través de la ventana observo que la gente en la calle está de manga corta y yo duermo con dos mantas. Lo de dormir, es un decir. En la tienda de abajo he comprado unos crucigramas pero me puede el Candy Crush. De madrugada voy a la máquina dispensadora caminando descalza por el suelo de granito y encuentro las galletas que me gustan. Nunca me supieron tan bien. En la puerta de una de las habitaciones cuelga un cartel que reza: “Bienvenido a mi mundo, no es muy grande pero al menos gira”.