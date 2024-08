Álvaro Morata confirma su ruptura con Alice Campello y se pronuncia sobre los rumores de infidelidad: 'Es una decisión dolorosa'

Pocas horas antes del anuncio de su separación, Alice negaba que Morata le hubiera sido infiel, un aspecto en el que ambos han incidido también en sus mensajes de hoy para desmentir cualquier tipo de rumor al respecto. "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo… Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco… Si hay una certeza que tengo en la vida es del respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis NADA de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea. Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza. No existe una persona que me haya respetado más que él y sigue haciéndolo. Y yo igual. Me da tanta rabia que se especule con esto, más teniendo cuatro hijos y sabiendo todo lo que Álvaro ha hecho por mí… por eso no puedo permitir que nadie piense que se haya portado mal conmigo y sea esta la causa de haber quitado unas fotos".