Alice Campello habla sobre su traumático último parto: "Habría muerto"

"Tuve una hemorragia fuerte y terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me intubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", ha contado la propietaria de la firma de cosmética MASQMAI en el programa de televisión italiano 'Verissimo'. En esta entrevista, ha reconocido también que, aunque fue al hospital "pensando que sería uno de los mejores días" de su vida, aquello no terminó ni mucho menos como esperaba y que hoy tiene un poso amargo.