Sara Carbonero se adelanta a la temporada con el vestido satinado de Slowlove que te ayudará a superar el entretiempo

El entretiempo es la época temida por todas. De hecho, es uno de los principales motivos por los que no queremos que se termine el verano. Es una temporada que desestabiliza nuestros armarios, provoca desajustes y nos complica mucho la tarea de crear looks acertados. Los cambios de temperatura no ayudan demasiado, pero la clave está en empezar ya a fichar propuestas que cubran todas esas necesidades y nos ayuden a superar el cambio de verano a otoño con éxito. De hecho, Sara Carbonero ya nos hace un avance y completa su armario de entretiempo con el vestido satinado más favorecedor.