Sara Carbonero ha encontrado en Zara el vestido fresquito para superar el calor extremo de agosto

No lo podemos evitar, pero nuestra prioridad además de disfrutar de planes al aire libre y aprovechar al máximo las horas de sol, es tener a mano looks fresquitos. Ya sea para soportar el calor en las grandes ciudades o para llevarlo con nosotras en la maleta, lo que está claro es que necesitamos looks muy fresquitos que nos ayuden conseguir propuestas estivales de experta sin mucha complicación. Y, por eso, debemos poner el foco en las expertas en moda y Sara Carbonero tiene las mejores herramientas para triunfar este verano. O, al menos, así lo ha demostrado en la escapada que ha hecho con amigas a Almería y los 'lookazos' que se está marcando.