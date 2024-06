Sara Carbonero encuentra el vestido 'boho' más favorecedor en las rebajas: sienta bien a todas

Nuestra colección de vestidos no está todavía ‘ready’ para verano. Y mucho menos si Sara Carbonero no deja de crearnos necesidades con vestidos que tienen todo para ser protagonistas del verano. Además, ahora podemos encontrar todos estos diseños en rebajas, así que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y es que aunque tenemos ya la maleta de verano al completo, tenemos una buena excusa para incluir, al menos, un diseño ‘boho’ más en nuestra colección.