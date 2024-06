El caftán favorito de Sara Carbonero se adelanta a las rebajas y promete agotarse en muy pocas horas

No podemos dejar de pensar en las prendas que incluiremos en la maleta de vacaciones. Tenemos tantas ganas de verano que no podemos dejar de pensar en todos esos looks que dejarán huella los próximos meses. Sin embargo, además de vestidos, bañadores y bikinis, y conjuntos fresquitos, estamos convencidas de que incluiremos un caftán como Sara Carbonero.