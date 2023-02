Rosalía vuelve a incendiar las redes con sus posados más atrevidos

El carrusel que ella ha titulado como "En verdad los domingos son mi dia fav" ha estado repleto de estilismos que se convierten en inspiración y con los cuáles Rosalía consigue marcar tendencia. Entre ellos, nos han llamado la atención las orejeras, que ya lució en el adelanto de su nuevo 'single', 'LLYLM', y con las que nos demuestra que los accesorios de pelo reinarán el 'street style' este 2023, pues no hace demasiado lució otro, en esa ocasión un gorro de pelo ideal. Otra de las tendencias que hemos podido ver ha sido la camisa 'cut out', en color azul y nuestro próximo 'must' para esta primavera. Y, por último, pero no por ello menos importante, las bailarinas de Miu Miu de la segunda fotografía que ha combinado con unos calcetines altos y una mini falda. Un look muy Rosalía.