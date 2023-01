Rosalía vuelve a sus inicios con su nueva canción 'LLYLM', una rumba en 'spanglish'

El adelanto fue todo un éxito y el lanzamiento no pretende ser menos. Rosalía ha vuelto a hacerlo, su nueva canción recoge, bajo las siglas 'LLYLM', un ritmo diferente a lo anterior que nos recuerda a los inicios de la catalana que, no hace tanto, conquistaron a los millones de seguidores que tiene hoy en día a la espalda. 'Lie Like You Love Me' ese el título de este nuevo 'single', una rumba muy pegadiza con la que la cantante ha estrenado el año 2023. Un año que difícilmente podrá superar al anterior, pues 2022 se convirtió en el año más exitoso de toda su carrera. Con la era 'Motomami', Rosalía batió récords y se convirtió en la clara definición de innovación, éxito y constante superación.