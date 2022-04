Will Smith, castigado con no ir a los Oscar en los próximos 10 años

La Academia de Hollywood ha decidido vetar al actor de sus galas durante la próxima década tras el incidente con Chris Rock.

Julia García

Ya hay “veredicto” de la Academia de Hollywood sobre Will Smith: no pierde su Oscar pero no podrá asistir a los eventos organizados por la asociación en una década. Es decir, se le ha vetado de la gala de los Oscar para los próximos diez años.

Hace una semana la Academia aceptó la renuncia de Smith a seguir formando parte del organismo. Pero ya alertó entonces el presidente, David Rubin, que el proceso de investigación contra el actor abierto tras su bofetada al cómico Chris Rock en pleno directo de los Oscar seguiría su curso y que pronto habría una decisión definitiva el respecto. Esta se ha hecho oficial apenas 7 días después.

No pierde su premio Oscar

Había dudas de si le sería retirada la estatuilla a mejor actor protagonista que ganó, por su trabajo en El método Williams, apenas unos minutos después del incidente, pero finalmente no será así. Su premio ha sido ratificado.

Más allá del veto a los eventos de la Academia durante 10 años, la Junta de Gobernadores de la misma, 54 miembros en total que se reunieron este viernes en Los Angeles, ha condenado la conducta de Smith. "La edición 94 de los Oscar estaba destinada a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado. Sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al Sr. Smith en el escenario", asegura la Academia en un comunicado firmado por David Rubin y la CEO, Dawn Hudson.

Además, la Academia pide disculpas por reaccionar tan tarde a la agresión del protagonista de El príncipe de Bel-Air: “No abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos", señalan. “Esta fue una oportunidad de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedentes", reconocen al respecto.

Cabe recordar que Will Smith pudo recoger su Oscar en el escenario del Dolby Theatre de Los Angeles. En la próxima década, no veremos una situación como esta ya que Smith no podrá acudir a los Oscar. Una vez pase este periodo podrá volver a optar a premios y nominaciones, y también podrá asistir de nuevo a los eventos organizados por la Academia de Hollywood. Smith, que al parecer se encuentra ingresado en una clínica para gestionar el estrés sufrido en estos días, ha emitido un breve comunicado enviado a la prensa por su representante como respuesta a la decisión de la Academia en él asegura aceptar la decisión. "Acepto y respeto la decisión de la Academia", ha dicho.

Por su parte, Chris Rock, agredido por Will Smith y, por ende, coprotagonista involuntario de este asunto, se mantiene en silencio en público al respecto. La Academia, en el comunicado donde confirma el veto a Smith, agradece que mantuviera la compostura en una situación “extraordinaria” y continuara su intervención tras recibir la archifamosa bofetada.